Es hatte alles so herrlich begonnen, als die Geliebte des Königs in den Palast einzog: Im Juli – am Tag seines Geburtstags – ließ der König die Frau im purpurfarbenen Kleid zu seinen Füßen liegen und machte sie in feierlicher Zeremonie zu seiner Konkubine. Kurz darauf veröffentlichte der Palast eine Biografie der jungen Frau nebst 60 reizender Fotos, was dazu führte, dass die königliche Website zusammenbrach. So groß war das Interesse an den Vorgängen im Palast. Aber die Euphorie über das Paar hielt nicht lange.



Die Konkubine heißt Sineenat Wongvajirapakdi, Spitzname Koi, 34 Jahre alt, eine attraktive Frau aus dem Norden des Landes, die zuletzt den Rang eines Generalmajors bekleidete und der Leibgarde des Königs angehörte. Damals veröffentlichte Fotos zeigten sie beim Fliegen eines Flugzeugs mit einem camouflagefarbenen Sport-BH, ein weiteres Bild zeigte sie mit einem weißen Pudel, der eine Art schwarzen Lederstrampler trägt. Man muss dazu wissen, dass der König Maha Vajiralongkorn ein