Wahrscheinlich waren es Zeiten der Unschuld, als das vergangene Jahrhundert seine letzten Jahre runterzählte. Die Demokratie hatte gesiegt, das Ende der Geschichte war längst ausgerufen, der Klimawandel nur eine ferne Drohung. In den Zentren der Macht saßen, das jedenfalls war die weitverbreitete Annahme, einigermaßen vernunftbegabte Politiker wie Bill Clinton, Tony Blair oder Gerhard Schröder. Und im US-Fernsehen lief "Sex and the City".

Eine Serie, ungestreamt und analog, die von vier Frauen in ihren Dreißigern und Vierzigern erzählte. Frauen, die mittags shoppen gingen und sich abends in schicken Restaurants zum Mädelsabend trafen, um über High Heels von Manolo Blahnik zu diskutieren oder über das Geschiss mit den Männern. Vier Frauen, allerbeste Freundinnen, erfolgreich und selbstständig. "Sex and the City" wurde ein Welterfolg, die Dialoge waren lustig, und es gab ernsthaft Kritikerinnen, die die Serie feierten, weil sie von der sexuellen Selbstermächtigung der modernen Großstadtfrau