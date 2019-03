Der riesenhafte Mann mit den Oberarmen, dick wie Serranoschinkenkeulen, legt vorsichtig ein Album auf den Plattenteller. "I Think We're Alone Now" von Tiffany erklingt, langsam beginnt der Koloss zu tanzen. Auch seine Geschwister hören das Lied in ihren Zimmern und beginnen erst zögerlich, dann immer ausgelassener, sich dazu zu bewegen. Die Kamera fährt zurück, man sieht die Geschwister wie in einem aufgeschnittenen Puppenhaus in ihren Kammern tanzen, allein und doch in Vereinzelung vereint. Aus der bubblegumpoppigen Fummelhymne wird ein Freiheitslied: Hier feiern Kinder den Tod ihres Vaters.

Das klingt grob, ist aber verständlich: Ihr Vater, der obligatorisch schwerstexzentrische Milliardär Reginald Hargreeves, war ein kalter Mann, sein Erziehungsstil emotionaler Gefrierbrand. Seine sieben Adoptivkinder (eines ist bereits verstorben) kaufte er sich zusammen, nachdem vor 30 Jahren 43 über die ganze Welt verstreute Frauen plötzlich Babys geboren hatten, ohne zuvor länger schwanger gewesen