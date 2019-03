Im Juni 2017, etwa ein Jahr nach dem Brexit-Referendum, widmete die BBC der britischen Premierministerin eine Sendung. Theresa May war zu diesem Zeitpunkt bereits elf Monate im Amt und hatte zuvor sechs Jahre lang als Innenministerin gedient. Ihr strenges Gesicht, ihre schrillen Schuhe und ihren staksigen Gang kannte jeder britische Internatsschüler, und doch war May ihren Landsleuten noch immer seltsam fremd. Es gab keine Anekdoten über sie, kaum prägnante Sätze von ihr, niemand wusste zu sagen, wer diese Frau eigentlich ist.

Der BBC-Reporter machte sich daran, das Rätsel zu lösen – und gestand am Ende ein, dass er so schlau sei wie am Anfang. Keiner der alten Schulfreunde und Wegbegleiter, die er interviewt hatte, schien Theresa May wirklich nahegekommen zu sein. In einem jedoch waren sich alle verblüffend einig: Sollte sie je stürzen, dann über ihre Unfähigkeit, Brücken zu bauen. "Sie hat nicht die Gabe, Menschen um sich zu scharen", befand eine Schulkameradin.

