Ralf Teckentrup, 61, hat die Condor schon einmal gerettet. Vor 15 Jahren war das. Damals lag der Charterflieger seinen Muttergesellschaften, der Lufthansa und dem Karstadt-Konzern, schwer auf der Tasche.

Nun wiederholt sich die Geschichte, nur unter umgekehrten Vorzeichen. Condor gehört mittlerweile zu Thomas Cook. Der insolvente Reiseriese hätte seine Flugtochter diese Woche beinahe in den Abwärtsstrudel gezogen.

Um den deutschen Ferienflieger zu retten, hat Condor-Chef Teckentrup eine in der deutschen Luftfahrt ungewöhnliche und riskante Operation gestartet: Er will Condor von Thomas Cook abtrennen, einen Käufer suchen und so einen Neustart wagen. Was ihm noch fehlt, ist ein Investor.

Der erste Schritt immerhin verlief erfolgreich: Am Mittwoch beantragte Condor das sogenannte Schutzschirmverfahren, eine Art schonende Insolvenz in Eigenverwaltung. Damit kann das Management um Teckentrup erst einmal weitermachen, assistiert von dem gerichtlich bestellten Sachwalter Lucas Flöther, der bereits