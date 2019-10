Warum noch mal fährt man in tiefer Dunkelheit zu einem Frühstück in ein Dorf namens Schlöben, wo einem ein engagierter Bürgermeister dann wahnsinnig interessante Dinge über sein Bioenergiedorf erzählt – warum jetzt, an einem Sonntag im September, kurz nach fünf Uhr früh?

Weil "noch niemand auf eine so bescheuerte Idee gekommen" ist, darum. Die Idee: 24 Stunden Wahlkampf, ein ganzer Tag, eine ganze Nacht. Dafür sitzt jetzt der Landtagskandidat Moritz Kalthoff nach einer Nachtschicht in Schlöben, im östlichen Thüringen, im Wahlkreis Saale-Holzlandkreis II.

Moritz Kalthoff, 27, ist Briefträger von Beruf und Sozialdemokrat. Der SPD geht es in seinem Wahlkreis so schlecht wie fast überall im Osten, wie fast überall in Thüringen. Hier, wo die Sozialdemokratie ihren Namen fand, liegen die Prognosen für die Landtagswahl am 27. Oktober bei sieben bis neun Prozent.

Rot-Rot-Grün regiert, unter Bodo Ramelow von den Linken, aber ob das so bleibt und was überhaupt an Koalitionen möglich ist, hängt auch