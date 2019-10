Die größte Parteifeindin des einzigen linken Ministerpräsidenten in Deutschland sitzt an einem Samstag mit 16 Rentnern in einem tristen Büro. Johanna Scheringer-Wright, Landtagsabgeordnete der Linken in Thüringen, feiert den 70. Jahrestag der DDR.

Es ist das Treffen der "Kommunistischen Plattform" in der Landesgeschäftsstelle der Linken in Erfurt. Vor Scheringer-Wright liegt eine schwarz-rot-goldene Fahne mit Hammer und Sichel. "Das Beste an der DDR ist, dass es sie gab", sagt eine der älteren Damen und drückt auf einen kleinen CD-Player. "Wir bleiben dabei", ertönt blechern ein Chor aus dem Gerät. Es ist der Refrain des DDR-Lieds "Wir sind überall", längst vergangene Zeiten scheppern aus dem Lautsprecher. "Ich wünsche euch allen einen schönen 70. Jahrestag", sagt die Frau. Die Rentner applaudieren. Scheringer-Wright bedankt sich für die "tolle Vorbereitung". Mit 56 Jahren ist sie die jüngste Genossin auf der DDR-Party.

Seit fünf Jahren stellt die Linke in Thüringen den Ministerpräsidenten.