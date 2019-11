Monatelang suchte Urban Buschmann das richtige Papier. Er testete Sorten, die gebleicht waren, andere, die mit Füllstoffen versetzt waren und zu schnell rissen. Fündig wurde er schließlich in Polen – bei einem Zementsackproduzenten. "Die hatten die beste Ware, fast unbehandelt, langfasrig und extrem reißfest", sagt Buschmann, Verpackungsentwickler beim Tiefkühlhersteller Frosta.

Es ist das Papier, aus dem die neuen Beutel des Bremerhavener Unternehmens bestehen werden. 40 Millionen Portionen Bami Goreng, Mexican Chicken oder Tagliatelle-Wildlachs sollen ab 2020 nicht mehr in weiße Tüten aus glänzendem Polypropylen verpackt werden, sondern in braunes Sackpapier mit dem FSC-Siegel für nachhaltige Forstwirtschaft. Pro Jahr fallen in der Fabrik dann 320 Tonnen weniger Kunststoff an.

Frosta-Chef Felix Ahlers spricht von "der größten Innovation seit dem Frosta-Reinheitsgebot im Jahr 2003". Damals verzichtete das Unternehmen auf Aromen, Farbstoffe und Geschmacksverstärker. Allerdings stiegen die