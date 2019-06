Mit Japanmakaken sollte man nicht Memory spielen. Denn die Affen haben nicht nur ein gutes Gedächtnis. Sie können auch einschätzen, ob sie sich richtig oder falsch erinnern - also ihr eigenes Gedächtnis reflektieren. Dieses sogenannte Metagedächtnis stellten zwei Japanmakaken eindrucksvoll in einem 2017 veröffentlichten Experiment von Forschern an der medizinischen Fakultät der Universität von Tokio unter Beweis, das erstmals nachwies, welche spezifischen Hirnregionen am Metagedächtnis beteiligt sind.



Zunächst trainierten die Wissenschaftler das Gedächtnis der rotgesichtigen Affen, indem sie ihnen aus einem großen Fotofundus jeweils vier Bilder in einer Reihe zeigten. Dann wiederholten sie entweder eines dieser Bilder - oder sie zeigten den Affen eine neue Aufnahme. Per Joystick gaben die Affen an, ob sie das Bild bereits gesehen hatten. Im nächsten Schritt lernten sie, darauf zu wetten, ob sie mit ihrer Einschätzung richtig lagen. Gaben die Primaten korrekt an, sich ein Bild gemerkt zu