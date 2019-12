Von Maik Baumgärtner, Roman Lehberger, Fidelius Schmid, Wolf Wiedmann-Schmidt

Der Mann, der sich Vadim Sokolov nennt, hatte eine einfache Erklärung, was er in dem Gebüsch trieb: Er habe pinkeln wollen, mehr nicht, sagte er seinen Vernehmern. Mit dem Mord im Kleinen Tiergarten habe er nichts zu tun.

Zwei Jugendliche hatten anderes beobachtet. Sie sahen, wie der Russe mit seinem Mountainbike hinter einem Gebüsch verschwand und plötzlich nicht mehr dunkle Kleidung und Perücke trug, sondern ein helles Shirt mit Streifen. Das Rad versenkte er in der Spree. Dort fanden Polizeitaucher auch die Mordwaffe, einen Handschuh mit Schmauchspuren und eine Hose mit DNA-Partikeln von Sokolov, der in Wirklichkeit Vadim Krasikov heißt.

Recherchen des SPIEGEL und seiner Kooperationspartner Bellingcat, The Insider und The Dossier Center hatten seit dem Sommer immer mehr Hinweise zutage gefördert, dass Krasikov den Mord am 23. August im Auftrag eines russischen Geheimdienstes ausführte.

In einem 20-seitigen Vermerk