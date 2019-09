SPIEGEL: Wie lange brauchen Nutzer, um zu entscheiden, ob ihnen jemand gefällt?

Schirmer: Wie lange brauchen Sie im echten Leben, bis Sie ein Bild von einer Person haben? Wahrscheinlich haben Sie in 2 Sekunden ein erstes, in 30 Sekunden das zweite, ein weiteres nach fünf Minuten. Wollen wir mal stoppen, wie lange ich brauche, um mich auf Tinder zu entscheiden? Schauen Sie, das hier ist mein Profil.

SPIEGEL: Da sind Sie: Lennart, 34, hat in Norwegen studiert, ist weniger als einen Kilometer von uns entfernt, mag Ritter-Sport-Schokolade und die Autorin Juli Zeh.

Schirmer: Ich fange mal an.

SPIEGEL: Hier sehen wir Thess, 35.

Schirmer: Die finde ich interessant, ich schau mal auf ihre Biografie. Oh, Thess hat nichts ausgefüllt! Nee, das finde ich nicht gut, ich hätte gern etwas über sie erfahren. Also weiter. Hier ist Eva. Sie hat eine Bio: kommt aus Berlin, smart people only, heteroflexibel, offene Beziehung ... Nee, das ist nichts für mich. Wie lange habe ich gebraucht? Fünf Sekunden? Zehn? Es gibt auch Leute, bei denen geht das viel schneller: ja, ja, nö, nö, nö ...

SPIEGEL: Das hat etwas vom Einkauf im Versandkatalog, nur dass bei Ihnen nicht Staubsauger und Klamotten angeboten werden, sondern Menschen.

Schirmer: Bei Tinder wird doch niemand angeboten! Tinder ist wie eine Bar, ich gehe rein, und da sind Menschen, die auch an einer Beziehung interessiert sind. Wenn ich auf Tinder das Foto eines Nutzers nach links wische, will ich nichts von ihm. Gefällt er mir, wische ich nach rechts. Wischt diese Person mich auch nach rechts, haben wir ein Match. Das ist, wie wenn sich in der Bar die Blicke kreuzen. Erst dann können wir chatten.

SPIEGEL: Wie viele Nutzer verwenden für ihr Profil eigentlich ein fremdes Foto, weil sie sich selbst hässlich finden?

Schirmer: Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall verstößt es gegen unsere Richtlinien. Wir haben in den USA ein Team, das weltweit Regelbrüche ahndet. Jeder Nutzer kann von anderen gemeldet werden. Der Sänger Max Giesinger wurde mal von uns gesperrt, weil Leute meinten, sein Profil sei ein Fake. Wir haben ihn schnell wieder freigeschaltet.

SPIEGEL: Was wissen Sie alles über Ihre Nutzer?

Schirmer: Wie alt jemand ist. Wo er wohnt. Das sind Informationen, die Mitglieder uns zur Verfügung stellen und die wir benötigen, damit Tinder funktioniert.

SPIEGEL: Eine französische Journalistin forderte 2017 bei Ihnen alle ihre gespeicherten Daten an. Sie erhielt unfassbare 800 Seiten, mit intimen Geheimnissen. Etwa wie alt die Männer sind, die sie kennenlernen wollte, und worüber sie mit ihnen gechattet hat. Was machen Sie mit all diesen Informationen?

Schirmer: Sie beschützen. Die Daten sind verschlüsselt. Nur ein sehr kleiner Kreis von Tinder-Mitarbeitern hat Zugriff darauf.

SPIEGEL: Wie viel Geld verdienen Sie mit den Daten?

Schirmer: Wir verkaufen keine Daten, und wir verdienen auch kein Geld damit. Über 95 Prozent unserer Einnahmen kommen von Premiumnutzern, deren Zahl rasant steigt. 2018 waren das 800 Millionen Dollar und damit doppelt so viel wie im Vorjahr. Nur 5 Prozent erlösen wir mit Werbung. Wir haben mit Sixt zusammengearbeitet und mit der Deutschen Bahn. Die können angeben, wer ihre Werbung sehen soll: Geschlecht, Standort, Alter.

SPIEGEL: Haben Sie schon mal heimlich in den Chats Ihrer Nutzer mitgelesen?

Schirmer: Nein! Alle Infos, die mir vorliegen, sind anonymisiert. Ich kann davon höchstens Trends ablesen. In welcher Stadt wird am häufigsten nach rechts gewischt? In Deutschland ist das Stuttgart. Welche Themen stehen am häufigsten in der Biografie? Essen, Reisen, "No One-Night-Stands". Welche Jobs kommen am besten an? Frauen stehen auf Marketingmanager, Kreativdirektoren, Anwälte. Männer auf Stewardessen, Anwältinnen, Chefköchinnen.

SPIEGEL: Viele Nutzer melden sich über Facebook bei Tinder an. Heißt das, dass Sie die Daten meiner Facebook-Freunde absaugen? Und Facebook auf die Daten der Tinder-Nutzer zugreift?

Schirmer: Beides geschieht nicht.

SPIEGEL: In Russland können Sie die Privatsphäre Ihrer Kunden offenbar nicht mehr schützen. Dort verpflichtet Sie ein Gesetz neuerdings, Nutzerdaten auf Anfrage an den Geheimdienst weiterzugeben. Wenn ich also als Deutscher mit jemandem in Moskau flirte, liest Putin mit?

Schirmer: Richtig ist, dass die russische Regierung sich vorgenommen hat, Kriminalität und Terrorismus zu bekämpfen. Unternehmen müssen sich dort registrieren. Wir haben das getan, aber wir haben keine Daten mit der russischen Regierung geteilt und haben das auch nicht vor. Russlands Regierung hat auch keine Daten bei uns angefragt, deshalb liest Putin nicht mit.

SPIEGEL: Würde man Leute auf der Straße befragen, käme vermutlich heraus, dass viele tindern, wenn sie nachts betrunken von der Disco nach Hause kommen.

Schirmer: Für die Deutschen ist die beliebteste Zeit zum Tindern montags um 20 Uhr. Warum, weiß ich nicht. Zumindest ich bin um diese Zeit nicht betrunken.