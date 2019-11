SPIEGEL: Frau Hinz, Sie wohnen mit Ihrem Mann in einem Kleinsthaus, einem Tiny House. Warum das?

Hinz: Wir haben zuvor in einer Mietwohnung gelebt, die 100 Quadratmeter groß war, und wir haben gemerkt, dass wir viele Dinge besaßen, die wir eigentlich nicht brauchten. Eine große Wohnung lädt ja auch dazu ein, Dinge zu kaufen. Diese Sachen stehen dann in der Wohnung rum oder liegen in Schubladen und Kisten und dieser Besitz beschwert einen doch irgendwie. Dann haben wir gemerkt, dass wir die Dinge, die wir besitzen auch kennen und nutzen wollen. Wir wollten einfach fokussierter leben, naturnah und ökologischer.

SPIEGEL: Es ging also nicht darum, Geld zu sparen?

Hinz: Nein, das war nicht der Grund.

SPIEGEL: Wie groß ist ihr Tiny House?

Hinz: 28 Quadratmeter.

SPIEGEL: Das ist wirklich klein. Was haben Sie denn mitgenommen aus der Wohnung? Welche Möbel?

Hinz: Wir haben gar keine Möbel mitgenommen. In unserem Tiny House ist das Bett fest eingebaut, die Küche war auch schon drin. Wir hätte gerne das Sofa