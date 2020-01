Bewegen!

Wie viel wir uns bewegen sollten, diktieren unsere Vorfahren: Zwar nicht mehr unbedingt der Jäger und Sammler, aber sehr wohl der Bauer, der den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet hat. Bewegungsmangel kam erst auf mit dem Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft. "Und seit Bill Gates haben wir ein richtiges Bewegungsproblem", sagt Froböse. Heute verbringen viele von uns den Großteil unseres Arbeitstags vorm Computer. 10.000 Schritte pro Tag, also etwa sieben Kilometer, gelten als das Ziel für Erwachsene.

Dass der moderne Europäer zu viel sitzt, zeigt eine Studie der Weltgesundheitsorganisation. Demnach sterben jedes Jahr allein in der Europäischen Union eine Million Menschen an den Folgen des Bewegungsmangels. Also an Diabetes, Übergewicht oder Schlaganfall. Körperliche Aktivität dagegen beugt diesen Krankheiten vor: "Sie stimuliert und aktiviert unsere Körperzellen und stärkt dabei Abwehrkräfte und Gehirnleistung, senkt Stresshormone und Osteoporoserisiko", sagt Froböse. So weit, so bekannt – doch wir bewegen uns trotzdem zu wenig. Warum?