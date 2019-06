Die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Chemnitz, Brückenstraße: Im Alanya-Dönerimbiss, einen Steinwurf entfernt vom riesigen Karl-Marx-Kopf, brennt kurz nach Mitternacht noch Licht. Das Areal ist weiträumig abgesperrt, überall Polizei, im Licht der Straßenlaternen blitzen rot-weiße Absperrbänder. Gegenüber an der Straßenbahnhaltestelle haben sich einige Dutzend Zuschauer eingefunden, darunter viele Freunde des Angeklagten. Polizisten kontrollieren Taschen, Handys sind verboten.

Das Chemnitzer Landgericht hat einen Ortstermin anberaumt. Während der letzten Nacht des Stadtfestes im vergangenen Jahr, so haben es mehrere Zeugen berichtet, sei im Imbiss morgens gegen drei Uhr von draußen Geschrei zu hören gewesen. Gäste rannten hinaus auf den breiten Gehweg, um zu schauen, was los war. Bald darauf war ein Mann tot. Aber weil im Prozess darum die Darstellungen auseinandergehen, will das Gericht nun vor Ort herausfinden, was wirklich geschah.

Eine Wagenkolonne fährt vor, die Vorsitzende Richterin