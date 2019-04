Phillip Lee war auf dem Weg ins Parlament, als er plötzlich einen Film ohne Ton sah. Vor ihm hatte sich vergangene Woche ein Mann aufgebaut, der offenbar wütend war und etwas schrie. Aber Lee hatte Kopfhörer im Ohr, gerade lief einer seiner Lieblingssongs, Stevie Wonder, "He's Misstra Know-It-All". Erst als er die Stöpsel rauszog, hörte er das Wort "Verräter" und dann wieder: "Verräter!". Das Übliche. Lee hat sich fast schon daran gewöhnt.

Er bekommt inzwischen nahezu täglich E-Mails, in denen er als Schande für das Land und als Abtrünniger beschimpft wird. Menschen fordern ihn auf, die Partei zu verlassen, der er seit 27 Jahren angehört. In seiner Londoner Wohnung hat er Panikknöpfe installieren lassen, mit denen er notfalls Hilfe rufen kann. Phillip Lee, 48 Jahre alt, konservativer Abgeordneter für den Wahlkreis Bracknell, hat sich, so sehen das viele, schuldig gemacht, für einen sanften Brexit zu werben. Er muss daher mit allem rechnen. Er sagt: "Es ist ein verdammter Albtraum."

Und er