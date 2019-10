Mit seinen 46 Jahren hat Roderick James Nugent Stewart mehr hinter sich als andere in einem ganzen Leben: geboren in Hongkong als Sohn eines schottischen Diplomaten, teilweise aufgewachsen in Malaysia, lange für das britische Außenministerium in Krisengebieten tätig. 2002 durchwanderte der Mann, der etliche Sprachen spricht und Nachhilfelehrer der Prinzen William und Harry war, allein Afghanistan und schrieb darüber einen Bestseller. 2010 wurde er als Abgeordneter für die konservative Partei erstmals ins britische Parlament gewählt. Im Sommer bewarb er sich neben Boris Johnson und anderen um die Nachfolge Theresa Mays. Als einziger explizit EU-freundlicher Kandidat blieb er überraschend lange im Rennen. Weil er anschließend mit der Opposition gegen einen vertragslosen Austritt aus der EU stimmte, wurde er von Johnson aus der Fraktion geworfen. Stewart verließ daraufhin die Partei und kündigte an, im Frühjahr 2020 als Unabhängiger für das Amt des Londoner Bürgermeisters zu kandidieren. Das