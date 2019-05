Es ist nicht so, dass Rupert Matthews leicht aus der Fassung zu bringen wäre. Der Mann hat – so sagt er – in englischen Kellern Gespenster gejagt und in Westminster Abbey übersinnlichen Aktivitäten nachgespürt. Wenig Irdisches ist ihm fremd, und im Grunde auch wenig Außerirdisches. Aber was er an diesem Samstagmorgen in Wellingborough, Northamptonshire, zwei Autostunden nördlich von London, erleben muss, ist dann doch auch für ihn etwas gespenstisch.

"Guten Tag, ich bin von der konservativen Par...", sagt Matthews, als sich am Stadtrand eine blaue Tür öffnet. Weiter kommt der Wahlkämpfer leider nicht, weil sie sich wie von Geisterhand gleich wieder schließt. "Nein!" – "Kein Kommentar!" – "Sie nicht!", schallt es ihm an den Türen zwei, drei und vier barsch entgegen. Hinter der fünften rumpelt ein offenbar großer und ziemlich aggressiver Hund. Die sechste lässt der Politiker aus, weil an der Hauswand ein Schild prangt: "Keine Politiker!"

Nach einer Stunde steht Rupert Matthews, ein kleiner