Historische Rennräder sind eine Wonne. Doch jetzt, in diesem Moment, erlebe ich sie als Zumutung. Rund zehn Kilometer nach dem Start in Gaiole wird mir deutlich, was die betagte Technik alles vermissen lässt. Es geht steil bergan, hoch zum Schloss von Brolio, und der kleinste Gang dieses Gefährts ist einfach nicht klein genug. Für Fachleute: vorn 49 Zähne, hinten 24. Es hat keinen Zweck.

Ich steige ab und schiebe.

Die meisten Teilnehmer schieben an dieser Stelle – selbst die, die es im Sattel schaffen würden, denn die Straße ist blockiert. Der Tross der Nostalgieradler stockt immer wieder hier, an einem der schönsten Aussichtspunkte auf der schönsten Fahrradrennstrecke der Welt durch die Toskana.

8000 Teilnehmer sollten zugelassen werden in diesem Jahr. Doch der Andrang war so groß, dass die Veranstalter noch weitere 200 Meldezettel handschriftlich ausstellten.

Nun stehen wir alle im Stau.