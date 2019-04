Trau, kauf, wem!

Der Shitstorm traf Maren und Tobias Wolf aus dem Nichts. Wochenlang hatten die beiden Mittzwanziger, die in ihren täglichen Vlogs eine bizarr heile Konsumwelt aus Wimpernverlängerungs-Terminen, Avocadotoast-Frühstücken und gesponserten Reisen präsentieren, ihren 500.000 Followern von ihrer ersten eigenen Modekollektion erzählt: wie sie monatelang an den Designs feilten, dass sie mit dem auf ihren Nachnamen anspielenden Labelnamen "Run with the Pack" zeigen wollten, dass sie und ihre Fans zusammen ein Rudel bilden.

Die jungen Zuschauer freuten sich, ein ganz persönliches Stück ihrer Lieblings-YouTuber kaufen zu können und damit gefühlt Teil einer Gemeinschaft zu sein - bis in einem Online-Diskussionsforum Screenshots einer asiatischen Billig-Shopping-Plattform auftauchten, auf denen mehrere Teile der Wolf-Kollektion zu sehen waren. Keine Kopien, sondern augenscheinlich die exakt gleichen, nur sehr viel billigeren Produkte, die offenbar nicht im YouTuber-Denkstübchen, sondern in einer asiatischen