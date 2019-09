Es ist kurz nach 13 Uhr, das Wetter zeigt sich milde an diesem Oktobertag in Berlin. So jedenfalls erinnert es Peter Gutwasser bis heute. Seit acht Stunden ist der S-Bahn-Triebfahrzeugführer im Dienst. Er freut sich auf den Feierabend. Vor dem S-Bahnhof Baumschulenweg fährt er in eine Rechtskurve. Mit 80 Stundenkilometern, genau nach Vorschrift. Plötzlich sieht er zwei Kinder, die auf den Gleisen spielen. Sofort gibt er Warnsignale, zieht die Bremse. Zu spät bemerken die beiden Jungen den Zug. Mit weit aufgerissenen Augen blicken sie Gutwasser durch die Frontscheibe an. Dann der Aufprall.

Sekunden später kommt der Zug zum Stehen. Gutwasser klettert aus dem Führerstand. Er hört ein Wimmern. Die Kinder leben! Doch als der S-Bahn-Fahrer näher kommt, bemerkt er eine große Blutlache. Der kleinere Junge, etwa drei Jahre alt, ist besonders schwer verletzt. "Hast du ein Pflaster für meinen Bruder?", fragt der größere. Gutwasser ruft den Notarzt. Der kann das Kind jedoch nicht mehr retten.

