Schwarz ist das Restaurant "Dinner by Heston Blumenthal" in der australischen Millionenstadt Melbourne. Schwarz die Wände, schwarz die Decke, schwarz der Teppich. Die runden Holztische sind in einzelne Lichtkegel getaucht. Auf einem Teller: eine leuchtend orangefarbene Mandarine, dazu geröstetes Brot. Wieso Brot? Isst man hier Mandarine auf Brot? Skeptisch schnüffeln wir an der Frucht – und stellen fest: Diese Mandarine ist Fake. Sie riecht nach Fleisch. Es ist eine "Meat Fruit", gefüllt mit Hühnerleberparfait, die Schale nachgebaut aus Mandarinenpüree und Gelee.

"Die Leute lieben es, überrascht zu werden", sagt Chefkoch Ashley Palmer-Watts. "Wir wollen ihnen Geschichten erzählen. Sie mit versteckten Geschmäcken zum Staunen bringen." Auf dem Menü außerdem: ein bläulich gesprenkeltes Ei des uraustralischen Emu-Vogels, das sich durch den ersten Löffelschlag als Schokoladenei entpuppt. Und ein rauchig gegrilltes Stück Ananas, das auf den ersten Blick – und Biss – an eine Speckschwarte erinnert.