Egal wo Ekrem Imamoğlu in diesen Tagen auftaucht, seine Fans sind schon da: Frauen mit Kopftuch, die ihn berühren wollen, Teenager, die um ein Selfie bitten. In Istanbul ist das so, wo Imamoğlu am vergangenen Sonntag mit überwältigender Mehrheit zum Bürgermeister gewählt wurde. Aber selbst in konservativen Hochburgen wie der Schwarzmeerstadt Trabzon.

Videos zeigen, wie die Menschen bei einer Kundgebung in Trabzon unmittelbar vor der Istanbul-Wahl Imamoğlu wie einen Erlöser feiern. Sie schwenken Fahnen mit seinem Porträt, skandieren: "Präsident Ekrem!" Aus den Lautsprechern dröhnt sein Wahlkampflied: "Her şey çok güzel olacak!" Alles wird gut. Der Imamoğlu-Hype – er hat die gesamte Türkei erfasst.

Bis vor wenigen Monaten war Ekrem Imamoğlu, 49 Jahre alt, ein weitgehend unbekannter Bürgermeister in Beylikdüzü, einem eintönigen Bezirk am Stadtrand von Istanbul. Seitdem er die AK-Partei von Präsident Recep Tayyip Erdoğan zweimal in Folge an den Urnen geschlagen hat, ist er der Hoffnungsträger