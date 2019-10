Kurz bevor die ersten Einschläge zu hören sind, bevor Bomben und Mörsergranaten aus der Luft auf die Heimat Tausender Menschen niedergehen, beginnt am Mittwoch in Ras al-Ain, einer syrischen Stadt an der Grenze zur Türkei, die große Flucht.

Aus gespannter Ruhe wird innerhalb kurzer Zeit blanke Angst. Busse und Lastwagen strömen nach Süden, tiefer nach Syrien hinein, weg von der türkischen Grenze.

Unter den Fliehenden sind auch Shamsa Ahmed und ihr Mann. Sie packen Kleidung für sich und ihre vier Kinder in Stofftaschen und werfen sie auf die Ladefläche ihres weißen Geländewagens. Den Kühlschrank stellen sie dazu und einen rot-blauen Sonnenschirm. Dann fahren sie los, bis zu einem Checkpoint der Kurdenmiliz YPG. Die Flucht ist zu Ende. "Sie lassen uns nicht durch", sagt Ahmed.

"Wir haben Anweisungen, die Bevölkerung davon abzuhalten zu gehen", erklärt ein kurdischer Sicherheitsmann. Ahmed und ihre Familie müssen umkehren, zurück nach Ras al-Ain. Wenn die Bevölkerung flieht, wird die Stadt nur