Von Melanie Amann, Giorgos Christides, Steffen Lüdke, Peter Müller, Maximilian Popp

Kurz bevor in Idlib die Sonne aufgeht, trifft Yaman al-Hammo die Entscheidung, vor der er sich so lange gefürchtet hat. Er hat die Nacht im Keller verbracht, neben seinen zwei Söhnen, seiner Frau und seiner Mutter. Sie lauschten den Explosionen der Fassbomben und den Artilleriegeschossen, die in die Häuser seiner Heimatstadt Maarat al-Numan in der syrischen Provinz Idlib einschlugen. Die Frauen weinten, die Kinder auch, so erinnert er sich heute, drei Wochen später.

Im Morgengrauen wickeln Hammos Ehefrau und seine Mutter die Kinder in Decken. Ein letzter Anruf, um zu erfahren, wo die russischen Jets gerade angreifen; dann startet Hammo seinen weißen Hyundai Van und lenkt ihn auf eine Landstraße Richtung Türkei.

Als er hinter sich die Explosionen hört, drückt Hammo aufs Gas. Im Van stoßen sich die Kinder den Kopf. Mit 80, 90 Kilometern pro Stunde fährt er vorbei an verzweifelt winkenden Familien, im Auto ist