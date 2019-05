Der Schlag, der Heimke Hein aus dem Bett schrecken lässt, ist so gewaltig, dass das Haus erzittert. Hein eilt ans Fenster, sie fürchtet einen Flugzeugabsturz. Laternen gibt es rund um den Aussiedlerhof im schleswig-holsteinischen Nortorf keine, es dauert kurz, bis sie in der Dunkelheit die Ursache für die späte Ruhestörung entdeckt: Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen hat vor dem Anwesen von Heimke und Holger Hein ein Windrad einen Flügel verloren.

Beim ersten Mal ließ vermutlich ein Blitzschlag das Rotorblatt rund 60 Meter weit durch die Luft segeln. Der zweite Unfall passierte auf dem Feld nebenan. Der Flügel – 55 Meter lang, rund 14 Tonnen schwer – liegt noch zerschellt neben dem Turm. Die Ursache sei ungeklärt, teilt der Hersteller mit.

Rund 50 schwere Schäden an Windenergieanlagen gibt es in Deutschland pro Jahr, schätzt der TÜV-Verband aufgrund von Medienberichten und internen Dokumentationen. "Brände und Rotorblattabrisse kommen am häufigsten vor", sagt Geschäftsführer Joachim