Über die deutsche Sehnsucht, nicht deutsch zu sein

Wir saßen auf der Terrasse meines Wochenendgrundstücks in Brandenburg und aßen einen Fisch, den unser Freund am Nachmittag in der Nähe gefangen hatte. Der Fisch war ausgezeichnet, das Statement erstaunlich. Ich mag keine Waffen. Ich habe mir Mitte der Siebziger als Junge unweit der Terrasse versehentlich mit einem Luftgewehr in den Fuß geschossen. Die Kugel musste im Krankenhaus Königs Wusterhausen unter Vollnarkose herausoperiert werden. Später, in den Achtzigerjahren, habe ich 18 Monate lang ein Land mit der Waffe verteidigt, das niemand angegriffen hatte.

Außerdem kam ich direkt aus Auschwitz.

Ich war am Morgen dieses heißen Augusttages mit dem deutschen Außenminister nach Krakau geflogen und am Abend zurückgekommen. Ich hatte seit Wochen versucht herauszufinden, was Heiko Maas mit dem Satz gemeint haben könnte, er sei wegen Auschwitz in die Politik gegangen. Ich hatte mir angesehen, was Maas ins Gästebuch der Gedenkstätte geschrieben hatte, ich hatte beobachtet, wie er seinen Schritt