In der vorigen Woche führte ich ein Gespräch mit dem Ehepaar Friedrich, das die "Berliner Zeitung" gekauft hat. An einer Stelle sagte der Mann: "Ich bin eher Inge Pawelczik als Heidegger." Ein Satz, der in sieben Wörtern eine deutsche Biografie beschreibt, ohne dass das Wort Deutschland überhaupt vorkommt.



Ich fand ihn gut, aber er schaffte es nicht in das Interview, das ich für den SPIEGEL führte. Man hätte erklären müssen, wer Inge Pawelczik ist. Und das wäre eine ziemlich lange Erklärung geworden in einem Gespräch. Klammer auf: Inge Pawelczik ist die Heldin eines Liedes der Berliner Rockgruppe Pankow aus dem Jahr 1982. Es beschreibt den Morgen nach einem One-Night-Stand. Es gibt die Zeile "Mach's gut, Inge Pawelczik, du wilde Wahnsinnsmaus. Wir haben die ganze Nacht geliebt in deinem Hinterhaus." Und auch die Zeilen: "Wir müssen jeder in 'ne andere Stadt, zur Arbeit gehen. Mach's gut, vielleicht werden wir uns irgendwann wiedersehen." Das Lied hat den Realismus in die ostdeutsche Rockmusik