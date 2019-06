Der erlösende Satz liest sich etwas verschwurbelt: "In diesem Jahr führen die Bundesaufgaben in bestimmten Zusammensetzungen bei den Klausuren auf grundlegendem Niveau zu einer Überforderung der Schülerinnen und Schüler", schrieb die Hamburger Schulbehörde. Die Abiturienten der Hansestadt hatten sich lautstark beschwert: Die Aufgaben im diesjährigen Mathe-Abitur seien viel zu schwer gewesen. Die Prüfungen werden nun nach Absprache mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) besser bewertet als ursprünglich geplant.

In diesen Tagen erhalten Abiturienten in Deutschland die Ergebnisse ihrer schriftlichen Prüfungen. In zahlreichen Bundesländern hatten sie zuvor im Internet Unterschriften gesammelt. Die Vorwürfe: zu viele Aufgaben, zu viel Text, zu wenig Zeit. Auch wenn die Hamburger Schüler nun aufatmen – das Problem ist nicht gelöst.

2017 führte die Kultusministerkonferenz den sogenannten Aufgabenpool ein. Die Bundesländer schlagen Abituraufgaben für die Fächer Deutsch,