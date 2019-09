Die zehnjährige Sami hat fünf Kilogramm abgenommen. Auf einem Foto grinst das blonde Mädchen mit keck in die Taille gestützter Hand in die Kamera. Der 15-jährige Manny verlor mehr als 20 Kilo und ist nun "die gesündeste Person im ganzen Haus". Auch er strahlt auf einem Bild übers ganze Gesicht.

Die Kinderfotos sind auf der Website von "Kurbo" zu finden, einer neuen Diät-App der Firma WW (früher: Weight Watchers). Neun Kinder beschreiben dort ihre Geschichten mit der Abnehm-App, die seit Mitte August ab 69 Dollar pro Monat in den US-amerikanischen App-Stores verfügbar ist.

Laut WW ist "Kurbo" für Acht- bis Siebzehnjährige konzipiert und soll ihnen zu einem gesünderen Lebensstil verhelfen. Nach der Registrierung wird den Jugendlichen ein Coach zugewiesen, der per Videochat für Motivation sorgt. Eine Essensampel zeigt an, wie viele "gute" und "schlechte" Lebensmittel das Kind am Tag schon zu sich genommen hat.



Direkt nach dem Launch regte sich in den USA heftige Kritik an der App: "Kurbo" fördere Essstörungen und Perfektionswahn bereits im Kindesalter, lauteten die Vorwürfe. Eine Petition forderte, die App wieder aus dem Store zu nehmen.

Aber ist "Kurbo" wirklich gefährlich für Kinder? "Ja", sagt Matthias Riedl, ärztlicher Direktor des Zentrums für Ernährungsmedizin in Hamburg. Das Konzept sei sogar hochriskant. Im Interview erklärt er, warum immer die Eltern für die Essgewohnheiten ihrer Kinder verantwortlich sind und was sie tun können, wenn ihre Kinder übergewichtig sind.

SPIEGEL: Herr Riedl, in Deutschland sind rund 15 Prozent der Drei- bis Siebzehnjährigen übergewichtig. Ist es da nicht ein guter Ansatz, Kindern schon in jungen Jahren spielerisch zu vermitteln, wie wichtig gesundes Essen ist?

Riedl: Natürlich ist das wichtig, aber die Diät-App ist der falsche Ansatz. Die sogenannten Coaches bei "Kurbo" scheinen Laien zu sein, keine Ernährungsexperten - sonst wäre die App auch viel teurer. Das ist bereits der größte Angriffspunkt: Kinder sind eine besonders sensible Personengruppe, und das Optimieren der Ernährung von Kindern verläuft nach ganz anderen psychologischen Gesetzen als bei Erwachsenen. Sie in die Hände von Laien zu geben, halte ich für hochriskant.