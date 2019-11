Früher, als Wolodymyr Selenskyj noch nicht Präsident der Ukraine war, sondern ihr bekanntester TV-Comedian, machte er auf der Bühne gern den Milliardär Ihor Kolomojskyj nach. Der Comedian zog dann die Augenbrauen hoch und rümpfte die Nase, verwundert und abschätzig zugleich, und rief dazu ständig "Hääääh?" oder "Waaaas?" in den Saal. Es war eine Lieblingsnummer in seinem politischen Kabarett – der Oligarch als Nervensäge, als jemand, der vor niemandem Respekt hat, am allerwenigsten vor dem damaligen Präsidenten Petro Poroschenko.

Es ist merkwürdig, sich diese gar nicht so alten Szenen anzuschauen. Seit Selenskyj Präsident ist, wird nämlich in Kiew und im Ausland darüber gemutmaßt, ob sein Wahlsieg nicht vor allem ein Sieg Kolomojskyjs sei, seines Unterstützers. Der Schauspieler Selenskyj und der von ihm gespielte Oligarch, sie wären in Wahrheit ein und dieselbe Figur – der eine hat das Amt, der andere die tatsächliche Macht.

Kolomojskyj hat Selenskyj mit seinem Fernsehsender gefördert, die