Wolodymyr Selenskyj sitzt in einem Brüssler Fitnessstudio auf dem Heimtrainer, der Oberkörper wippt, die Beine strampeln, als er den Fernsehzuschauern daheim von seiner ersten Auslandsreise als neuer ukrainischer Präsident erzählt. "Ganz klasse" sei das Treffen mit dem EU-Kommissionschef verlaufen, sagt er – Jean-Claude Juncker sei "so ein lieber, warmherziger, guter Onkel".

Juncker, der Spaßvogel unter den EU-Oberen, hatte den Gast in seiner üblichen Weise geknuddelt und gedrückt. Manche Politiker finden so etwas peinlich und erstarren. Aber für Selenskyj, den ehemaligen TV-Comedian und Entertainer, war dieser Moment vielleicht der einzige in Brüssel, in dem er so richtig er selbst sein durfte.

Denn ansonsten fragt man sich, wenn man diesen Politiker sieht, noch immer unwillkürlich: Ist dieser Mann eigentlich wirklich Präsident, oder spielt er das nur? Amt und Person passen nicht zusammen, noch nicht jedenfalls. Es hat deshalb zunächst viel Spott gegeben über Selenskyj. Aber vielen Spöttern