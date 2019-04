Mit Wolodymyr Selenskyj ist in der Ukraine ein Politiker neuen Typs zum Präsidenten gewählt worden - ein Spaßvogel aus dem Fernsehen, ein Populist ohne politisches Programm und ohne politische Erfahrung. "Keine Versprechen, keine Entschuldigungen" lautete einer seiner Slogans; die Zeile stammt aus einer ukrainischen Schnulze und zielte auf den Rivalen, Amtsinhaber Petro Poroschenko, der etliche Versprechen gebrochen hatte.

Selenskyj wurde zur Projektionsfläche für viele Ukrainer, gerade weil er wenig Konkretes ankündigte. Er stand für den Traum von der Entmachtung der korrupten Elite, den Traum vom Ende des Krieges in der Ostukraine, von einer friedlichen Nachbarschaft mit Russland. Aber was an der Urne funktionierte, das funktioniert nicht im Umgang mit Moskau. Der Kreml hat Selenskyj aus seinen Träumen gerissen, indem er am Mittwoch, nur drei Tage nach der Wahl, bekannt gab, Pässe an Menschen im besetzten Donbass zu verteilen. Moskau wird, in anderen Worten, die dort lebenden Ukrainer