An einem Dezemberabend in Hamburg will TikTok beweisen, dass es schon richtig seriös ist. Die Video-App aus China, von der Menschen über 30 kaum mehr als den Namen kennen, hat zu einem "Digital Wellbeing"-Event geladen, zu einem Abend für digitales Wohlbefinden. Es gibt Sekt, Häppchen und Broschüren für besorgte Eltern. Sprecherinnen erzählen mit großen Augen vom "kulturellen Verständnis", das TikTok für seine Nutzer in aller Welt habe. Ein an die Wand projiziertes Video zeigt glückliche Menschen in glücklichen Posen. Alles ist auf eine Botschaft ausgerichtet: Schaut her, wir sind harmlos!

Blickt man lediglich auf die Zahlen, hätte TikTok ein solches Schauspiel gar nicht nötig. 2019 war für die chinesische App ein Rekordjahr: Sagenhafte 800 Millionen Menschen benutzen TikTok mittlerweile im Monat, davon 5,5 Millionen in Deutschland. TikTok wächst schneller als jedes andere soziale Netzwerk. Bei Kindern und Jugendlichen ist keine App cooler. TikTok hat mehr aktive Nutzer pro Monat als Twitter