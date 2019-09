Rob Greenfield, 33, hat es zu seiner Lebensaufgabe gemacht, andere Menschen zu einem umweltfreundlicheren Dasein zu inspirieren. 2013 ist er 4700 Meilen auf einem Bambusfahrrad durch die USA gefahren. Von April 2013 an hat er ein Jahr lang keine Dusche benutzt, sondern sich nur in natürlichen Wasserquellen gewaschen. Bei mehreren Aktionen hat er sich zeitweilig nur von dem ernährt, was er in Mülltonnen fand. Zurzeit kauft er keine Nahrung, sondern versorgt sich komplett selbst.

SPIEGEL: Herr Greenfield, wie schön, Sie zu sprechen. Es war nicht einfach, Sie zu erreichen.

Rob Greenfield: Ja, normalerweise ist das nicht so schwer. Aber in der letzten Zeit war ich viel draußen unterwegs, ich war angeln in Wisconsin. Ich musste Fisch fangen, um meine Energiereserven aufzufüllen. Dafür habe ich mir sozusagen Urlaub genommen. Eigentlich lebe ich in Florida.

SPIEGEL: Sie wollen ein Jahr lang nur von dem leben, was Sie selbst anbauen oder jagen. Neun Monate haben Sie geschafft. Was steht typischerweise