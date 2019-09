Es war nur ein kurzer Wortwechsel, aber für Bundesumweltministerin Svenja Schulze reichte er aus, um zu begreifen, wie groß ihre Rolle in Zukunft sein würde.

Am vergangenen Freitag verkündete Angela Merkel vom Podium des Berliner Futuriums herab die Inhalte des neuen Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Die Rede kam auf Schulze, die unten in der ersten Reihe saß. Die Sozialdemokratin werde die Umsetzung des Pakets kontrollieren, kündigte die Kanzlerin an. Und: "Die Ministerin ist da streng."

Was die vielen Kameras in dem Getümmel nicht einfingen, war ein Ausruf, eher ein Seufzer, den der Mann neben Schulze ausstieß. "Viel zu streng", sagte Andreas Scheuer, der Bundesverkehrsminister von der CSU laut genug, dass die SPD-Frau es hören konnte.

Zwar war die Umweltministerin bei dem 19-stündigen Verhandlungsmarathon, der jener Pressekonferenz vorausging, nicht die ganze Zeit anwesend. Trotzdem ist sie seit dieser Nacht aufgestiegen, von einer Randfigur im Kabinett zu einer entscheidenden Person