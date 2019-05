Als sie nach Istanbul aufbricht, lassen sich die Riegel und die schweren Eisenketten, die das Haus ihrer Eltern sichern sollen, seltsam leicht bewegen. Leila glaubt, dass sie in der Stadt schon irgendwie zurechtkommen wird. Besser jedenfalls als in ihrem Heimatort Van, wo sie den Sohn jenes Onkels heiraten soll, der sie betatscht und missbraucht hat. Auf dem Weg zum Bus geht Leila quer über den Friedhof, sie liest die Namen auf den Grabsteinen und versucht, sich auszumalen, was die Menschen, die dort begraben liegen, wohl für Leben geführt haben.

Diese Frage leitet auch die Schriftstellerin Elif Shafak. Sie schreibt in ihren Romanen an einer großen, sich fortsetzenden Erzählung über die Türkei. Leila ist die Heldin ihres neuen Romans "Unerhörte Stimmen" – einem großen Requiem für Außenseiter und Verstorbene, für Spinner und Unangepasste. Ihnen gehören Shafaks besonderes Interesse und ihre Sympathie, sie spielen in ihren Büchern eine wichtige Rolle. Oft führen die Wege dieser Menschen nach