Zwei Monate nachdem er Viktor Orbán verraten hat, sitzt Vizebürgermeister Miklós Molnár in seinem Büro im Rathaus von Szombathely und lässt die Jalousien herunter. Hier will er erzählen, was mit einem geschieht, der sich gegen das System Orbán wehrt, in einer kleinen Stadt im Westen von Ungarn, man ist von hier aus schneller in Wien als in Budapest.

Szombathely, ausgesprochen Sombatäj, mit lang gezogenem ä, eine dieser Städte in der Mitte Europas, gegründet als römisches Militärlager, erstarrt in postsowjetischer Tristesse. In Szombathely leben laut einer Umfrage die glücklichsten Menschen Ungarns. Sie sind zufrieden mit ihren Löhnen, ihren Familien, ihrer Gesundheit. Sie sind immer glücklicher geworden, seit Viktor Orbán an der Macht ist.

Miklós Molnár meint, Viktor Orbán führe das Land in den Abgrund.

Molnár ist ein Mann mit Boxernase und federndem Gang, einer, der seinen Arm in die Luft wirft, wenn er einen Gedanken unterstreicht. Seine Sekretärin serviert Kaffee und Honig, Molnár zieht