SPIEGEL: Herr Bundespräsident, was ist für Sie bürgerlich?

Steinmeier: Der Begriff ist vor allem vielmeinend – das macht ihn so attraktiv. Für die einen beschreibt er ein Grundverständnis von Anstand und der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen sollten. Für andere war er über Jahrzehnte eine politische "Marke", vor allem als Selbstbeschreibung des Mitte-rechts-Lagers in Abgrenzung von Mitte-links. Aber darin sind schon Missverständnisse angelegt.

SPIEGEL: Nämlich?

Steinmeier: Das "Bürgerliche" im politischen Sinn hat wenig mit Bügelfalte und Benimmregeln zu tun und kann auch nicht von einem Lager allein in Anspruch genommen werden. Die Bürgergesellschaft, die ja eine historische Errungenschaft gegenüber den ererbten Privilegien des Feudalsystems war, stellt den selbstbestimmten Menschen in den Mittelpunkt: als Bürgerinnen und Bürger mit gleichen Rechten und Pflichten, die sich aktiv in Staat und Gesellschaft einbringen. Das Ziel war eine freie Gesellschaft, in der sich Individuen