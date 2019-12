Im September, als er wenige Wochen im Amt war, hat sich Boris Johnson vor Getreuen mit Kaiser Augustus verglichen. Dieser habe seine Regentschaft auch mit harter Hand und Blutvergießen begonnen, bevor er dem römischen Imperium Jahrzehnte des Friedens geschenkt habe. Ganz Ähnliches werde ihm in Großbritannien gelingen, wenn der Brexit erst einmal durch sei, orakelte Johnson, als Autor des Buches "The Dream of Rome" ein Fachmann für Weltreiche.

Am Donnerstag haben die Briten Johnson die Lizenz zum Regieren erteilt. Der Mann, der im Grunde nie an seiner Berufung zu Großem und seiner Eignung als Anführer gezweifelt hat, kann nun endlich zeigen, was in ihm steckt. Er wird, das kann nach diesem Wahlergebnis als sicher gelten, das Königreich am 31. Januar aus der Europäischen Union führen. Und er wird, wenn schon nicht Jahrzehnte, so doch wohl mindestens fünf Jahre lang in 10 Downing Street residieren.

Johnson hat gigantische Aufgaben vor sich. Nach dem Austritt Ende Januar muss er, noch viel wichtiger,