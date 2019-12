Von der Leyen, 61, setzt sich in einen der Ledersessel in ihrem Büro in der Vertretung der EU-Kommission am Pariser Platz in Berlin. Ein alter Holzschreibtisch steht in dem Raum, einst arbeitete Walter Hallstein daran, der erste Deutsche, der das Amt des Kommissionspräsidenten innegehabt hat. Zu Hallsteins Zeiten lebte von der Leyen als Schülerin in Brüssel. Nun kehrt sie in die EU-Hauptstadt zurück, nachdem die Staats- und Regierungschefs sie im Juni überraschend als Kommissionspräsidentin ausgewählt hatten. Nach Problemen bei der Besetzung ihrer Kommission trat die ehemalige Bundesfamilien-, Arbeits- und Verteidigungsministerin ihr Amt am 1. Dezember an, einen Monat später als geplant.

SPIEGEL: Frau Präsidentin, als Sie 2011 mit dem SPIEGEL in einem großen Interview über die EU diskutierten, machten Sie sich für die "Vereinigten Staaten von Europa" stark. Ist das nun Ihr Ziel als Kommissionspräsidentin?

Von der Leyen: Die "Vereinigten Staaten von Europa", das ist ein Projekt für meine Kinder.