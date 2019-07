Nein, sagt Ursula von der Leyen bestimmt, es habe keine Zusagen an die Regierungen in Polen, Ungarn oder Italien gegeben, um sicherzustellen, dass Europaabgeordnete aus diesen Ländern für sie stimmen. Keine speziellen Posten in ihrer Kommission, keine finanziellen Versprechen im nächsten Mehrjahresbudget, nichts dergleichen. "Es sind Wünsche formuliert worden", sagt sie und zieht ihr rosa Strickjäckchen glatt, "aber definitive Zusagen kann es erst geben, wenn das ganze Tableau steht."

Es ist kurz nach sechs Uhr am Mittwochmorgen, von der Leyen sitzt im Ledersessel des "Global 5000"-Jets der Bundeswehr und legt den Sicherheitsgurt um, sie fliegt von Straßburg nach Berlin, wo sie ihre Entlassungsurkunde als Bundesverteidigungsministerin abholen will. Ihre Begleiter haben noch Schlaf in den Augen, von der Leyen aber ist topfit.

Das "Gorch Fock"-Desaster, die Berateraffäre im Bundesverteidigungsministerium, noch dieser eine kurze Flug nach Berlin, und sie hat das Ganze endlich hinter sich. Von