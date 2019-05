Kaum hatte der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg am vergangenen Dienstag sein Urteil zur Arbeitszeiterfassung verkündet, überschlugen sich die Meldungen. In nahezu jeder Überschrift wurde die "Rückkehr der Stechuhr" beschworen.

Arbeitgebervertreter warnten, eine systematische Erfassung der Arbeitszeit von Mitarbeitern bedeute das Ende von Flexibilität und erkläre Modelle wie die Vertrauensarbeitszeit "praktisch tot". Künftig, hieß es, müsse es noch als Arbeitszeit notiert werden, wenn man abends zu Hause eine dienstliche Mail schreibe oder telefoniere.

Das Urteil wird Folgen haben, doch vieles spricht dafür, dass die Endzeitvisionen nicht wahr werden. Auch das "Bürokratiemonster", das immer beschworen wird, wenn die Wirtschaft dazu verpflichtet werden soll, Regeln einzuhalten, wird seine Höhle nicht verlassen. Es lohnt sich, anzuschauen, was der EuGH tatsächlich entschieden hat.