Steckt Amerika in einer Verfassungskrise? Das sagte am Mittwoch der Demokrat Jerry Nadler, Vorsitzender des Justizausschusses im US-Repräsentantenhaus. Nadler ist eine wichtige Figur in Washington, in seinem Ausschuss würde, falls es dazu kommt, der Grundstein für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump gelegt. Es gehe um alles, sagte Nadler, es gehe um nichts Geringeres als die Frage, ob die Vereinigten Staaten eine Republik blieben oder in eine "tyrannischere Form der Staatsführung" abglitten. Nancy Pelosi, die Sprecherin des Abgeordnetenhauses und derzeit mächtigste Demokratin des Landes, benutzte ähnliche Worte.

Verfassungskrise ist ein wuchtiger Begriff, Tyrannei ebenfalls, aber so weit ist es (noch) nicht. Es gibt einen ernsten Konflikt zwischen Trump und dem von Demokraten dominierten Abgeordnetenhaus, das ja. Im Mittelpunkt steht der Bericht des Russlandsonderermittlers Robert Mueller, veröffentlicht vor drei Wochen in zensierter Form, der sowohl Trump als auch die Opposition