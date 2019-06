Mitten in San Francisco, am Caltrain-S-Bahnhof, hängt ein riesiges Plakat. Darauf steht in weißen Lettern auf schwarzem Grund ein aufrührerischer Slogan: "Break Up Big Tech", also: Zerschlagt die Tech-Riesen. Dazu das Gesicht von Elizabeth Warren. Die demokratische US-Präsidentschaftsanwärterin profiliert sich seit Monaten als Jägerin der US-Tech-Industrie. Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Der Caltrain-Zug verbindet San Francisco mit dem Silicon Valley, er hält in Menlo Park, wo Facebooks Hauptquartier liegt, in Mountain View, wo Google residiert, und in Sunnyvale, nicht weit von Apple. Tausende Tech-Angestellte pendeln mit dem Zug zur Arbeit und kommen an der Kampfansage vorbei.

So richtig fürchtet sich vor Warrens Drohung im Silicon Valley niemand. Mehr Eindruck machten da die vergangene Woche publik gewordenen Pläne verschiedener US-Behörden und Regierungsstellen, die führenden Tech-Firmen einer vertieften wettbewerbsrechtlichen Prüfung zu unterziehen. Die Handelsaufsicht FTC will sich