Als Brayleigh am 10. Januar 2018 in der Stadt Lawrence, Massachusetts, geboren wird, ist ihr Körper ganz steif. Ihr Köpfchen wippt nicht nach hinten, ihre Arme lassen sich kaum beugen, ihr Kinn krampft an der Brust. Sie stößt helle, schrille Schreie aus. Ihr kleiner Körper ist auf Entzug.

Die ersten Tage auf dieser Welt sind schwierig für das Mädchen. Die Ärzte verabreichen ihr Morphium, damit das Zittern aufhört. Immer wieder legt ihre Mutter sie nackt auf ihre Haut, um sie zu beruhigen. Drei Wochen lang bleibt Brayleigh auf der Intensivstation, weil sie monatelang durch die Nabelschnur Heroin aufnahm.

Mehr als ein Jahr ist seither vergangen, es ist ein Tag im Februar, Brayleigh spielt im Wohnzimmer eines weißen Blockhauses in Salem, New Hampshire; ein fröhliches Mädchen mit zwei Zöpfen.

"Was habe ich ihr nur angetan", sagt Jenn Mosher, die Mutter der kleinen Brayleigh. Sie sitzt auf dem Sofa im Wohnzimmer. Jenn ist 34 Jahre alt, eine schüchterne Frau mit blonden langen Haaren, die genau