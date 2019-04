Lizzie Anna Burwell, drei Jahre alt, wuchs in inniger Liebe zu ihrer Kinderfrau Fanny auf, einer schwarzen Sklavin. Eines Tages aber geriet Lizzie aus unbekanntem Grund in Zorn. Das Mädchen lief zum Vater und bat ihn, er möge Fanny die Ohren abschneiden und eine neue Sklavin besorgen.

So geschehen 1847 in der Gegend von Lynesville, North Carolina; der Vater berichtete in einem Brief von dem Vorfall. Offenbar wussten damals schon kleine weiße Mädchen in den amerikanischen Südstaaten, wie das so läuft, wenn die schwarzen Domestiken nicht parieren.

Viele solche Geschichten hat Stephanie Jones-Rogers, Historikerin an der Universität Berkeley, in alten Archiven aufgestöbert. In ihren Funden zeigt sich die erstaunliche Normalität der Sklaverei im 19. Jahrhundert – sie gehörte, mit all ihren Schrecken, zum familiären Alltag. Auch der Nachwuchs nahm ganz selbstverständlich daran teil.

Viele Kinder bekamen von den Eltern sogar eigene Sklaven geschenkt, quasi als lebendes Erbe. Es sollte den Nachkommen