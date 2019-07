Gute Arbeitskleidung, das ist wichtig im Hafen. Schuhe vor allem. Ganz wichtig. Dass du trittsicher bist. Deswegen hat Uwe Schmidt gleich mal zwei Sachen geregelt, als er nach Berlin kam: "Drei Paar Budapester Schuhe, in Braun. Und ich habe mich bei den Seeheimern eingeschrieben."

Dem "Seeheimer Kreis" in der SPD-Fraktion im Reichstag. Erst mal so zur Orientierung. Du musst wissen, wo du stehst. "Is' so."

Die "Seeheimer" sind der Traditionsflügel der Sozialdemokratie. Pragmatisch, bis der Arzt kommt. Früher sagte man auch: "die Kanalarbeiter". Aber früher ist auch lange her. Da kam die Partei auf 40, nicht auf 14 Prozent. Und wusste, wo sie steht.

In "Kürschners Volkshandbuch Deutscher Bundestag", rot-weiß gestreift, ein Klassiker, sind ganz hinten die Berufe der Abgeordneten angegeben. Überwiegend Juristen und/oder aus dem öffentlichen Dienst, aus Parteien oder Verbänden. Eine Kategorie "Arbeiter" ist nicht aufgeführt. Das heißt da "Sonstiges".

Uwe Schmidt, 53, ist Hafenarbeiter. Im politischen