Alles begann mit einem Brief, der nie beantwortet wurde. Denn nur selten reagiert der Vatikan auf das Schreiben eines Normalsterblichen - selbst wenn es sich bei dem Absender um den Direktor der Universitätsbibliothek Heidelberg handelt.

Zwölf Jahre später sitzt Veit Probst in seinem Büro, einem historischen Studierzimmer in bester Altstadtlage, und erzählt die Geschichte; er wirkt dabei heiter und entspannt. Der Historiker kann sich erlauben, von dem Geschehen mit ironischer Distanz zu berichten. Auch nach dem unbeantwortet gebliebenen Bettelbrief ließ er nicht locker. Von der Öffentlichkeit unbemerkt ist ihm so am Ende doch noch ein wissenschaftlicher Coup gelungen, der seinen kühnen Vorstoß im Nachhinein rechtfertigt: Probst hat mit der "Bibliotheca Palatina" die mit 3500 Handschriften und 12.000 Drucken wohl kostbarste Schriftensammlung zurück nach Heidelberg geholt, die sich je auf deutschem Boden befand.

"Mutter aller Bibliotheken" wird der Bücherschatz von Fachleuten genannt. Und das