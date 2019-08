Als sie die Schüsse hörte, sagt Sorelis García Rodríguez, ein 16-jähriges Mädchen vom indigenen Volk der Pemonen, habe ihre Mutter gerade Maispasteten gebacken. "Soldaten fuhren die Straße herunter, sie feuerten auf die Leute am Wegesrand." Als sie nachschaute, fand sie ihre Mutter Zoraida tot auf dem Boden ihres Hauses in dem Dorf Kumarakapay. "Drei Schüsse hatten sie in die Brust getroffen."

Wenige Schritte entfernt fand Sorelis ihren schwer verletzten Vater. "Er war Mutter zu Hilfe geeilt, da haben die ihn auch beschossen", sagt sie. Angehörige brachten ihn über die nahe Grenze nach Brasilien. Dort starb er Tage später im Krankenhaus.

Sorelis hat vier Geschwister. Drei der Waisen leben seit März in einem Indigenendorf auf der anderen Seite der Grenze, in Pacaraima, Brasilien. Hinter der Siedlung, am Rande eines Fußballplatzes, haben sie den Vater begraben. Ein namenloser Erdhügel liegt in der gleißenden Mittagssonne, die Blumen auf dem Grab sind vertrocknet. Eigentlich wollten seine Kinder