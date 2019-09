Wie fühlt es sich an, kurz bevor es vorbei ist? "Dass es mir leichtfällt, wäre gelogen", sagt Frank Bsirske, vor 18 Jahren zum Chef der Gewerkschaft Ver.di gewählt, seitdem Mitte und Kopf dieses Ladens. Bewundert von den einen, als Blockierer abgelehnt von den anderen, ein Gewerkschafter, der polarisiert hat wie kein zweiter, Gegenspieler von Gerhard Schröder, länger im Amt als Angela Merkel. Streikführer, Aufsichtsrat, Modernisierer, Grüner.

Er sitzt in einem Restaurant in Berlin-Charlottenburg. Die Schiebefenster zur Straße stehen weit offen. Bsirskes Haare stehen wie immer leicht in die Luft, als hätte ihm eben jemand über den Kopf gestrubbelt. "Dafür habe ich es zu leidenschaftlich und gern gemacht. Ich arbeite bis zu 16 Stunden am Tag, samstags und sonntags mehrere Stunden, und das bis zum letzten Tag", sagt er.

Man kann verstehen, dass es Bsirske nicht leichtfällt, nach all den Jahren. Doch es ist zugleich paradox: Er geht zu einer Zeit, in der er eigentlich der Mann der Stunde sein